Minder geld gemeenten dan Enschede wilde voor Agenda voor Twente

Enschede - Bij wijze van Twents compromis zal de gemeenteraden worden gevraagd een bedrag van 7,50 euro per inwoner per jaar vrij te spelen ten behoeve van de Agenda voor Twente. Dat is fors minder, namelijk vijf euro, dan de gemeente Enschede als grootste gemeente en kartrekker eigenlijk noodzakelijk achtte om stappen te maken met de regionale projecten op het vlak van infrastructuur, opleidingsniveau en (vooral technische) bedrijvigheid. De gemeente Enschede overwoog de bestuurlijke handen van Twente af te trekken en met gelijkgestemde gemeenten de blik oostwaarts te wenden, dus richting het Duitse grensgebied met steden als Münster en Osnabrück.

Zowel regiovoorzitter Van Veldhuizen (burgemeester van Enschede) als bestuurscommissievoorzitter Welman (wethouder te Enschede) zou op deze lijn zitten, maar uiteindelijk ‘om de lieve vrede’ toch maar hebben ingestemd met 7,50 euro in plaats van het door Enschede voorgestelde bedrag van van volgend jaar tot en met 2022 een bedrag van 12,50 per inwoner per jaar. De speerpunten zijn techniekbedrijf, arbeidsmarkt, bereikbaarheid/vestigingsklimaat en duurzaamheid. Afgesproken is wel dat er, overeenkomstig de Twentse mores, nog onderzoek komt naar de mogelijkheden om die vijf euro extra per inwoner per jaar op den duur toch nog binnen te kunnen harken.

De gemeenten die op de rem trapten op zijn met name de steden Almelo en Hengelo, de vierde Twentse economie Rijssen-Holten en de grotere plattelandsgemeente Hellendoorn.