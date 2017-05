Officieel begin van een grootscheepse zwembadklus in Hengelo

Hengelo - De bouw en de renovatie van het vijftigmetersportbassin van het Twentebad schiet vandaag ceremonieel uit de startblokken Het gaat om het buitenbad waar in de winter de blaashal overheen stond. Aan wethouder Bruggink, die sport, beweging en cultuur te Hengelo in portefeuille, de eer een ‘starthandeling’ voor zijn rekening te nemen.

Er is vorig jaar zomer begonnen met de grootscheepse renovatie van het 44 jaar bestaande zwembad. De eerste fase is afgerond en de tweede begint, mét het vijftigmeterbassin.

Na het verwijderen van de blaashal, perrons, tijdelijke kleedunits en andere zaken is het nu tijd voor de daadwerkelijke bouw, te beginnen met het boren van de fundatie. Er gaan in totaal 81 boorpalen de grond in voor de nieuwe overkapping en sanitaire ruimtes. De fundering van het bestaande bassin voldoet nog. Het betreft een ingrijpende renovatie van het vijftigmeterbassin en alle bijbehorende voorzieningen, zodat het voldoet aan de KNZB-eisen voor officiële langebaan (vijftig meter), kortebaan (25 meter) en waterpolowedstrijden. Zo wordt een vast dak geplaatst met volledig transparante gevels die gedeeltelijk open kunnen in de zomer. Ook komen er nieuwe sanitaire ruimtes en kleedruimtes. Het buitenbad is daarom tot eind december niet in gebruik.