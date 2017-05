Het ene bankje staat in Twenterand meer in de weg dan het andere

Vriezenveen/Vroomshoop - Het ene zitbankje is het andere niet in de gemeente Twenterand. Waar de gemeente een verzoek van een ondernemer binnen één etmaal dag inwilligde door op zijn verzoek bij diens nieuwe woning te Vriezenveen een openbaar zitmeubel te verwijderen, daar weigert de lokale overheid al langdurig een gemeentelijk bankje bij een rijtjeshuis te Vroomshoop weg te halen.

In beide gevallen zou het straatmeubilair hinderlijk in de weg staan. Bij de ondernemer Boulier, die met tekst en foto publicitrit scoorde, moest het bankje verdwijnen omdat de ondernemer anders met zijn redelijk bemeten automobiel niet over het door hem aangelegde oprijlaan naar zijn landhuis aan het Oosteinde kon rijden. Bolier, één der eigenaren van het bedrijf Bebo Parket aan de Hogelandweg te Vriezenveen, gaf in het regionale dagblad fris van de lever hoog op over zijn goede contacten met het gemeentebestuur. Binnen een dag was het bankje weg en kon de ondernemer zijn Dodge en zijn Bentley (met foto in het dagblad) 'bij de deur' van zijn nieuwe onderkomen parkeren

Aan de Hoven in Vroomshoop is alles volgens de gemeente anders, alles behalve het bankje. Aan die straat woont de jonge Tyler die vanwege de slopende (ongeneeslijke) spierdystrofie dagelijks per rolstoelbus van en naar school wordt gebracht. De parkeerplaats bij de woning moet worden verbreed met een meter, waarvoor het bankje dient wijken. Er is in Vrooomshoop een paar honderd euro ingezameld (meer vergt het niet aan financiële middelen) en vrijwillige arbeid aangeboden (om de klus in een halve dag te klaren), dus een fluitje van een cent. Het college van burgemeester en wethouders weigert evenwel al maanden toestemming te geven voor het verwijderen van wat struiken en... het bankje... vanwege administratieve kosten en de precedentwerking...