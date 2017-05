PvdA in Hof van Twente bekreunt zich over centrum van Markelo

Markelo – Het voor de verkeersveiligheid in Markelo gereserveerde bedrag van een kwart miljoen moet niet geheel of gedeeltelijk voor andere dan afgesproken zaken worden aangewend. Dat vindt de PvdA in de gemeente Hof van Twente. Het raadslid Hilbrink van de sociaal-democraten stelt dat er genoeg valt te doen op verkeersgebied.

Hilbrink, zelf woonachtig in Markelo, zegt dat er op zeer korte termijn iets moet gebeuren aan de situatie bij een Huis des Heeren en een Dirk van der Broek, waar het nu een chaos zou zijn met een hoog knulligheidsgehalte. ‘Wij zullen ons verzetten tegen het eventueel overhevelen van het toegezegde budget naar een ander project’, aldus Hilbrink die in dit verband wijst op een door de gemeenteraad aangenomen motie.

Ook is de fractie van PvdA, net als andere raadsfracties, van oordeel dat het Integraal Kind Centrum niet aan de rand van het dorp bij de woonwijk De Esch in Markelo moet verrijzen, maar in het centrum van het dorp. Ook zouden kantoren in het dorp moeten worden verbouwd tot woonruimtes. Tijdens een bijeenkomst in Markelo wil de PvdA 23 mei het oor te luister leggen over ‘ontwikkelingen’ in het herendorp. Daarbij zal de partij ook het initiatief nemen voor een overleggroep voor de gewraakte uitbreiding van het bedrijf ABZ (door het dak te verhogen). De PvdA neemt zelf geen zitting in de groep ‘om te voorkomen dat deze een politiek karakter krijgt’.