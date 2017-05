DAP als de tweekoppige voortzetting van Leefbaar Haaksbergen

Haaksbergen – De twee raadsleden Costeris en Rouwenhorst, die uit Leefbaar Haaksbergen stapten ten tijde van de affaire Van Vlaanderen, gaan maart volgend jaar aan de gemeentelijke verkiezingen meedoen. Ze lanceren daartoe De Actieve Partij Haaksbergen (DAP) en beschouwen deze partij als de ware voortzetting van (het gedachtengoed van) Leefbaar Haaksbergen waarin het primaat van de politiek centraal staat.

Van Vlaanderen was de grondvester van Leefbaar Haaksbergen en maakte de partij van een splintergroep in de gemeenteraad tot een grootmacht. Bij de verkiezingen van 2014 werd Leefbaar de grootste fractie en ging met twee wethouders deelnemen in een college, waaraan ook PvdA en D66 meededen. Van Vlaanderen werd wethouder en maakte geen vrienden, zeker niet bij de ambtenaren en evenmin bij de oppositiepartijen.

Uiteindelijk overspeelde hij eind vorig jaar zijn hand in de nasleep van het kwestieuze dossier van het Gat in de Markt, waarbij de overige drie wethouders (onder wie zijn partijgenoot Nijhuis) én het overgrote deel van de gemeenteraad (alle fracties minus de leden Costeris en Rouwenhorst van Leefbaar) Van Vlaanderen lieten vallen.

Costeris en Rouwenhorst willen de erfenis van Vlaanderen bewaren. Ze laten weten te hebben gehoopt dat de huidige coalitie zou hebben gebroken met oude culturen, maar dat dit niet gelukt is, wat overigens des te meer reden voor hen is de politieke strijd voort te zetten, met DAP. Ze willen eind dit jaar een verkiezingsprogramma voor maart 2018 presenteren.