'Enschede wekt op' vergt maatschappelijk en politiek energie

Enschede - Mede op basis van de ideeën van (groepen van) burgers stelt het college van burgemeester en wethouders te Enschede, weinig verrassend, voor om de bebouwde kom van de stad, de Boeldershoek, de voormalige vliegbasis Twenthe, een zone langs de RW35 aan te wijzen als concentratiegebied voor zonne-energie. Ten behoeve van windenergie opteert het college voor bedrijvenparken als Grote Plooy, de Marsssteden, de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied en het Euregiobedrijventerrein plus een zone langs de A35.

Ook stelt het college expliciet voor geen windmolens en zonnepanelen te plaatsen in het Aamsveen en het Lonnekermeer. Het college zegt zich te baseren op opvattingen en suggesties vanuit de bevolking die in het kader van de campagne ‘Enschede wekt op’ nadrukkelijk werd genood meningen en mogelijkheden te genereren in het kader van de energietransitie.

Het college wil nu van de gemeenteraad weten hoe de politieke vlag er bijhangt, maar definitieve besluitvorming zou nog wel nader onderzoek vergen. Bij de later dit jaar voorziene bespreking van de uitwerking van de regionale bedrijfsterreinenvisie voor Enschede, zal worden besloten of er een zonnepark op de bolling of in de krans van de Usseler Es zal worden gerealiseerd.

De collegepartij Burgerbelangen Enschede laat op voorhand weten verbaasd te zijn over de inzet op windenergie (want daarvoor zou een totaal gebrek aan draagvlak bestaan) en het ontbreken van aandacht voor alles wat niet met wind en zon te schaften heeft. ‘Er is wel erg makkelijk een streep gezet door allerlei andere alternatieven. Geothermie wordt met een enkele zin afgedaan, terwijl dit zeker wel een optie is. Mestvergisting, biomassa? Zelfde verhaal. En zo wordt heel gemakkelijk geconcludeerd dat er eigenlijk maar twee opties zijn: zonnepanelen en windturbines.’

Ook niet elk plan voor het leggen van zonnepanelen heeft maatschappelijk draagvlak, aldus Burgerbelangen Enschede zoals op de bolling van de Usseler Es. Omdat op een ander deel van de es, ruim dertig hectare, wel zonnepanelen komen met instemming van de bevolking moet de bolling gevrijwaard blijven van de benutting voor de opwekking van zonne-energie.