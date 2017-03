Hollander keert niet terug als fractieleider van PvdA in Hengelo

Hengelo - Ook fractievoorzitter Hollander van de PvdA in Hengelo houdt het na de verkiezingen van volgend voorjaar voor gezien. Hij keert niet terug in de gemeenteraad. Dit heeft hij vanavond in de ledenvergadering meegedeeld.

Eerder deze week liet fractievoorzitter Veneberg van D66 in Hengelo in de ledenvergadering van haar partij weten niet terug te komen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zo lijkt er sprake van een leegloop i het echelon van de partijbonzen, want recent deed fractiechef Rikkerink van de VVD al een stapje terug en moest als bekend wegens een integriteitsprobleem leidsman Harink van het CDA per direct de fractie en raad verlaten.

Hollander maakt derhalve deel uit van de politieke tredmolen in Hengelo. Hij lichtte de ledenvergadering van zijn partij in om duidelijkheid te geven. Wel wil Hollander, om den brode werkzaam op de griffie van de gemeenteraad te Almelo, er nog een jaar hard tegenaan in de politeke arena van zijn woonstad.