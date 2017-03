Poolen-van den Brink nieuwe bestuurder voor ZorgAccent

Almelo/Nijverdal - Per 1 mei treedt de nieuwe bestuurder Poolen–van den Brink (43) aan bij de zorgorganisatie ZorgAccent. Ze volgt de vertrokken roergangster Harmelink op. Poolen studeerde af als A-verpleegkundige en specialiseerde zich verder met een Post HBO studie en een kaderopleiding in de gezondheidszorg. In 2014 haalde ze haar MBA-Health aan het Erasmus Centrum voor zorgbestuur.

Momenteel is Poolen interim regiomanager voor de stichting Cardia, locatie Duinrust in Den Haag, daarvoor was zij tien jaar als bestuurder werkzaam voor Stichting Bethanië te Ede. Beide organisaties zijn actief in de ouderenzorg. De nieuwe bestuurder van noemt ZorgAccent ‘een organisatie met kernwaarden die bij mij passen: respect, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid’.

ZorgAccent heeft volgens Poolen goede waarderingscijfers op Zorgkaart Nederland. ‘Het is een kunst om daar te komen, maar misschien nog wel moeilijker die positie te behouden. Samen met alle medewerkers zie ik ernaar uit deze gezonde organisatie duurzaam door te ontwikkelen in het belang van onze huidige en toekomstige cliënten.’

De organisatie telt ruim 2.200 medewerkers en 1.300 vrijwilligers. De zorgorganisatie beschikt over tien woonzorglocaties waar zelfsturende teams zorg verlenen. Op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn bevindt zich ook nog Hospice Noetsele. In de wijkverpleging verlenen negentig zelfsturende teams zorg aan mensen in nauwe samenspraak en samenwerking met mantelzorgers en andere zorgverleners. Daarnaast biedt ZorgAccent dagbesteding aan mensen die graag zo lang mogelijk thuis willen wonen.