Raad in Almelo ziet weinig heil in dure tunnel Gravenallee

Almelo - De gemeenteraad van Almelo ziet af van de bouw van een fietstunnel onder de Van Rechteren Limpurgsingel (N36) teneinde aldus Huize Almelo te verbinden met de Gravenallee en het stedelijke centrum met de groene long.

De kosten van een tunnel ten behoeve van fietsers en voetgangers bedragen zoals eerder gemeld ruwweg 1,8 miljoen euro, wat volgens alle fracties te begrotelijk is. Ook leidsman Pauwels van de VVD, de protagonist van een onderzoek naar de haalbaarheid van een tunnel, tegen de zin van wethouder Ten Seldam, erkende dat de kosten te fors zijn.

Pauwels had, liet hij nadrukkelijk weten, ook met de familie gesproken, waarbij hij doelde op de grafelijke familie Van Rechteren, die eerder al aankondigde bezwaar te zullen maken tegen de eventuele bouw van een tunnel onder de invals-, uitvals- en doorgangsweg. Over dat gesprek deed Pauwels verder geen mededelingen, al kwam hij naderhand nog wel een paar keer te spreken over de plannen voor onderhoud en nieuwe asfaltering van de Gravenallee. Het werd niet duidelijk wat de portee van deze opmerkingen van Pauwels was.

Ondertussen filosofeerden fractiewoordvoerders over de bouw van een brug over de singel, een gelijkvloerse overgang met een middengeleider, zoals op de Wierdensestraat ter hoogte van de elektriciteitscentrale, tot met de suggestie van een verlaagde aanleg van de Van Rechteren Limpurgsingel, onder de Gravenallee en wellicht ook onder het kanaal Almelo-Nordhorn door.

Het meest voor de hand ligt de mogelijkheid die ambtelijk werd aangedragen: een verbetering van de fietsverbinding van de Hofstraat, over de singel en dan richting de Gravenallee, wat circa vijf ton zou vergen aan gemeentelijk geld.