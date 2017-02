Groen licht voor groene energie uit mestverwerking in Zenderen

Zenderen/Borne - De bouw van een mestverwerkingsfabriek op de (voormalige) stortplaats Elhorst-Vloedbelt in het Bornse kerkdorp Zenderen kan beginnen nu de rechtbank alle ingediende bezwaarschriften ongegrond heeft verklaard. De provincie Overijssel (omgevingsvergunning) en het waterschap Vechtstromen (watervergunning) hebben het afvalverwerkingsbedrijf (grondstoffenbedrijf) Twence naar het oordeel van de rechter terecht vergunningen verstrekt voor wat sinds kort een mestverwaardingsinstallatie heet te zijn.

Dit betekent dat de bouw medio dit jaar kan beginnen; Twence spreekt over ‘rond de zomer’, waarna de installatie in de eerste helft van volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

Een gezondheidsonderzoek van de GGD toonde eerder al aan dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken. De activiteiten zouden geen negatieve effecten hebben op het welzijn van mens en dier, wat in bezwaarschriften werd gevreesd. De bevolking van Zenderen en omgeving is volgens Twence hierover ‘persoonlijk door medewerkers van de GGD geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst’.

De installatie in Zenderen gaat circa 250.000 kuub mest per jaar verwerken. De agrarisch standsorganisatieS, van meet af aan pleitbezorgers van de bouw, zijn opgetogen, want veehouders kunnen straks voldoen aan hun mestverwerkingsverplichting. Daarnaast is het volgens Twence ‘een mooie stap in verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw’.

Uit de mest produceert Twence ‘groen gas’ aan het regionale aardgasnet. De mineralen en organische stoffen zullen worden toegepast in de landbouw een verrijking van de bodem zijn. De stikstof dient als grondstof in de afvalenergiecentrale van Twence op de Boeldershoek te Hengelo.