Voortgang bij realisering van Landgoed Aa Vonders in Rossum

Rossum - Er zijn bezwaren ingediend tegen het plan voor Landgoed Aa Vonders in Rossum. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Dinkelland stelt voor de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen en vervolgens het bestemmingsplan vast te stellen. De tegemoetkomingen doen geen afbreuk aan nut en noodzaak van Landgoed Aa Vonders.

Door de ontwikkeling van het Landgoed Aa Vonders en de verandering in functies in de begrensde percelen ontstaan er mogelijkheden om het watersysteem beter af te stemmen op de huidige en toekomstige functies op het landgoed. Daarover is langdurig gesproken met het waterschap Vechtstromen dat hier groot belang aan toekent.

Het langoed van tien hectare voorziet in drie hectare natuur en een nieuw landhuis, met mogelijkheden om het watersysteem beter af te stemmen op de huidige en toekomstige functies op het landgoed. De maatregelen zijn gericht op verbetering van de waterhuishouding in het gebied, het vergroten van de belevingswaarde en het verbeteren van de ecologische omstandigheden.

De plek van Landgoed Aa ligt aan de Linderdijk te Rossum ten westen van Denekamp, nabij gronden van Singraven. Concreet betreft de herinrichting het gedeelte van de Voltherbeek tussen de Linderdijk en de zuidgrens van Landgoed de Aa Vonders.