Bouw appartementen bezijden Bistro Le Primeur in Bornerbroek

Bornerbroek - Bezijden de Bistro Le Primeur te Bornerbroek zullen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, zes appartemenenten worden gebouwd. Deze appartementen zijn bestemd vooor ouderen. De grond is in bezit van eigenaar Hoitink van de horecagelegenheid en momenteel in gebruik als gras- en speelveld. Er komen tien parkeerplaatsen bij, naast de 27 bestaande plekken voor bezoekers van Le Primeur.

Het bureau Pr8 Architecten heeft een ontwerp gemaakt in drie bouwlagen (drie keer twee appartementen) met een kap erop, en uitzicht op de Lohuisstraat.

Tussen het beoogde gebouw en het bestaande pand is het trappenhuis met lift (corridor) gesitueerd. Deze ruimte zal transparant worden om zodoende Bistro Le Primeur functioneel intact te houden. De verdere architectonische invulling zal nog nader besproken moeten worden met de stadsbouwmeester. De bergingen van de appartementen zullen in de kelder gesitueerd worden zodat dit niet ten koste gaat van enkele parkeerplaatsen.

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig omdat de het appartementenpand buiten het bouwblok valt. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor medewerking te verlenen.