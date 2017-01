Tentoonstelling van de medewerkers van het Rijssens Museum

Rijssen - De vrijwilligers van het Rijssens Museum stellen hun dierbaarste voorwerpen uit de collecties ten toon aangedragen. De expositie die daar het gevolg van is, geldt als een blijk van waardering aan de vertrekkende conservator Marion Bouwens van het museum dat gevestigd is in Kasteel De Oosterhof.

Wekelijks leiden de vrijwilligers bezoekers langs allerlei voorwerpen in het museum en vertellen erover. Nu hebben ze zélf hun favoriete museumstuk gekozen. Ze leggen ook uit waarom ze juist ze dát onderdeel van de collectie exposeren. Het levert een een bijzonder tentoonstelling op, waarbij het ogenschijnlijke gebrek aan samenhang wellicht het geheim van de waarlijke samenhang prijsgeeft; het is de samenhang van de mensen die het museum elke dag maken.

Zo is de stoomfluit van het voormalige jute-imperium van Ter Horst te zien, maar ook de schitterpract van de monstrans van de parochie van Sint Dionysius en de recent verworven Boy-bromfiets.

Bouwens vertrekt na bijna twibtig jaar bij het Rijssens Museum. Het bestuur heeft recent ex-onderwijzer, tekstschrijver en dialectchroniqueur Dannenber als bedrijfsleider aangesteld. De bedoeling is in overleg met andere musea in de omgeving tot een 'uitleenconservator'te komen. Bouwens opent de expositie van de medewerkers donderdagmiddag om vier uur.