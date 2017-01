Van Veldhuizen wil snel duidelijkheid deelname Agenda van Twente

Goor - Gemeenten in de regio Twente die niet willen meeedoen aan een nieuwe Agenda van Twente moeten daar op korte termijn klare wijn over schenken, want duidelijkheid boven alles, voor zichzelf en naar elkaar. Dat vindt burgemeester Van Veldhuizen van Enschede, zo maakte hij vanavond duidelijk tijdens een radenbijeenkomst in het 'theater van de politiek', namelijk in De Reggehof te Goor, onderdeel van het Schip van Staat der gemeente Hof van Twente.

Wie er problemen mee heeft of voorziet dient dit tijdig aan te geven, opdat de zwakste (minst gesmeerde) schakels in de Twentse keten van veertien gemeenten niet het benodigde tempo frustreren. 'We mogen elkaar in Twente niet aan het lijntje houden', aldus Van Veldhuizen die net als tijdens een eerdere bijeenkomst voor raadsleden van Twentse gemeenten, toen in Vroomshoop, als 'reisleider' optrad, mede vanuit zijn voorzitterschap van de Regio Twente.

Elke gemeente moet medio april hom of kuit geven en wie ja zegt, moet ook meebetalen, wat gemeente diene voor de betaling van de Agenda van Twente in medio dit jaar gelden vrij te maken voor de projecten die op de Agenda van Twente zullen prijken. Onduidelijk is voooralsnog welke dat zullen zijn, in welke volgorde en in welke samenhang. Als voorzitter van de Twente Board, een club van ondernemers, onderwijsbestuurders en overheidstycoons die een pakket aanbevelingen schreef, hamerde directeur Braaksma van technologieconcern Sensata, op de mix van hightech en maakindustrie in relatie tot scholing. In groepsdiscussies werden daar vraagtekens bij geplaatst, onder meer vanwege de eenzijdigheid. Het belang van bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Twente (en nog betaalbaar ook) zou het zwaarst moeten wegen. Dit betekent volgens de pleitbezorgers investeren in autowegen en spoorlijnen én ook in de woon- en de arbeidsmarkt.