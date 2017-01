Heuvelrughutten en trekkershut op agrarisch perceel Hellendoorn

Hellendoorn - Op het agrarische bedrijfsperceel van de familie Reimert aan de Ommerweg wil de Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland kleinschalige verblijfsrecreatie realiseren: vier zogenoemde Heuvelrughutten en een trekkershut. Het college van burgemeester en wethouders stemt ermee in en het eindoordeeel is nu aan de gemeenteraad van Hellendoorn en daarna de provincie Overijssel. De bouw van de 'verblijfsacccommodaties' vindt plaats op twee percelen van samen ruim vier hectare die deels de bestemming 'natuur' hebben, wat zal moeten woden 'gecompenseerd'.

Volgens het college van burgemeester en wethouders biedt de provinciale overheid ruimte aan uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze zogeheten Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is van toepassing op ontwikkelingen die niet in het geldende bestemmingsplan passen, maar sociaal-economisch wél zinvol zijn. De provincie ziet dit als een instrument om ruimtelijke kwaliteit te realiseren en meer mogelijkheden te bieden tot maatwerk.

Het is volgens het college van burgemeester en wethouders te Helllendoorn 'een uitdaging de waarden in dit gebied nog beter te benutten en gelijktijdig te versterken'. Bedoeld worden natuurlijke, ecologische en recreatieve kenmerken. De gemeenteraad wordt om deze reden geadviseerd in principe medewerking te verlenen aan het - laat maar zeggen - huttenbouwverzoek van de Bosgroep.