Bestuur Willibrordparochie in Vroomshoop/Geerdijk gooit handdoek

VROOMSHOOP/GEERDIJK- Het smeulende schisma in de Sint Willlibrordkerk te Vroomshoop/Geerdijk is geëscaleerd en heeft geleid tot het opstappen van het parochiebestuur, dat tegenwoordig locatieraad heet, sinds zeven parochies in Noordwest Twente samen de geloofsgemeenschap van Sint Marcellinus vormen.

Het bestuur stapte op nadat zeven parochianen buiten het bestuur om een brief met gepeperde kritiek aan het bisdom schreven. De zeven criticasters (in Bijbelse zin het getal van de volheid) vinden het onbegrijpelijk en onverklaarbaar dat de kerk aan het kanaal in Geerdijk aan de eredienst zal worden onttrokken, wat het bestuur beoogt. Er zouden in tegenstelling tot wat het bestuur beweert wel degelijk mogelijkheden zijn een vitale geloofsgemeenschap te blijven vormen, inclusief voldoende financiële armslag. Het bestuur, dat de beminde gelovigen de afgelopen maanden meenam in het proces, ervaart de brief van de Zeven aan het Bisdom als een dolksteek in de rug en trok zijn consequenties.

Op hun beurt vinden de Zeven dat het bestuur de geloofsgemeenschap in de steek liet door weinig of geen informatie over zijn afwegingen te geven. Ze zouden zich rechtstreeks tot het Bisdom hebben gewend omdat de locatieraad onder voorzitterschap van preses Uitslag-Van Riggelen een eigen koers voer en de inbreng vanuit de parochie toch niet serieus zou nemen, zoals het streven in elk geval de vieringen tijdens Kerst, Pasen en Allerzielen nog in de kerk willen houden. De wekelijkse vieringen zouden wat de Zeven betreft trouwens wél in de kleinere parochiezaal bezijden de Willibrordkerk kunnen worden gehouden.