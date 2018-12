Overigens CXXX

Voor je na het grote onderuitgaan weer leert lopen worden andere 'kunsten' gecontroleerd, want dan mag je wel 55 jaar dagelijks hebben gekeken, geroken, gehoord, gesproken en geslikt, dat wil nog niet zeggen dat alles het levenslang doet. Dat denk je, maar de praktijk is toch net even iets anders. Ook wonderen hebben een begin en een einde.

Alles wordt dus gecontroleerd. Mij staat vooral het drinken van water bij teneinde te bepalen of het slikken nog naar behoren zou zijn. Gedurende de derde week kwam elke dag een aardig meisje bij me langs met een glas water. Dat moest ik drinken. En ik leerde dat het per slok twee keer moest, dat slikken. Nooit bij stilgestaan, nu moest ik er bij zitten.

Het aardige meisje zal een jonge vrouw zijn geweest, maar ja, met al dat geslik raak je toch wat van slag, heb ik op dag drie of vier, alle dagen zijn op zo'n ziekenhuisafdeling hetzelfde, het kan dus ook zomaar dag vijf zijn geweest, gevraagd wat of ik al aardig slikte. 'Ik denk dat het goed gaat, maar toch, voor de zekerheid kom ik deze week elke dag.'

Zodra ze wegbleef, ging ik haar missen, mijn slikverzetje, maar ik begreep later dat ik blij moest zijn dat gemis te kúnnen wegslikken, want ik zou later collega-patiënten zien die drie keer daags sondevoedsel kregen toegediend, en dat levenslang.