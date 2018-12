Campagne voor minder overlast en kwetsuren vuurwerk Enschede

ENSCHEDE - De gemmeente Enschede is een campagne begonnen om overlast voor mens en dier in te dammen, en het aantal vuurwerkslachtoffers te verminderen. Dat gebeurt door middel van voorlichting op scholen en het instellen van (verplichte) vuurwerkvrije zones. De campagne vloeit voort uit de Stadsdialoog Vuurwerk die vorig jaar plaatsvond.

Het doel van de campagne is het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk. Een proces dat in 2017 is gestart vanuit de genoemde Stadsdialoog Vuurwerk. Drie inwonersinitiatieven uit deze Stadsdialoog zijn tijdens een Burgerbesluit aangenomen en uitgevoerd tijdens de eerste campagne vorig jaar, die nu dus een vervolg krijgt.

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan van 31 december 2018 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders heeft bovendien enkele plekken aangemerkt als verplichte vuurwerkvrije zone waar het ├╝berhaupt is verboden vuurwerk af te steken: bij het ziekenhuis MST, het dierenopvangcentrum, drie kinderboerderijen, het Volkspark, het Van Heekpark, het Ledeboerpark, het Florapark en Erve 't Stroink.