Veerenhuis wil vanuit VVD naar bestuur waterschap Vechtstromen

VRIEZENVEEN - Vanwege zijn kansrijke ambitie om namens de VVD te worden gekozen in het bestuur van het waterschap Vechtstromen treedt de liberale politicus Veerenhuis terug als voorzitter van de afdeling West-Twente van de VVD. Hij voerde de deze afdeling vier jaar aan. Voorheen was Veerenhuis voorzitter van de afdeling Twenterand, maar hij schoof door naar het voorzitterschap van West-Twente, waartoe behalve Twenterand ook Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten ressorteren, zeg maar het oude WT4-construct waarin de vier gemeenten zouden samenwerken. Dat liep stuk op wat Willem Frederik Hermans moedwil en misverstand noemde, met een grondtoon van macht.

De vier VVD-afdelingen in de genoemde gemeenten lukt het dus wel, mede door de losse leiding van Veerenhuis, geboren aan de Almelose kant van het veer (dus het Veerenhuis) dat de stad verbond met door geregeld door water van Almelo gescheiden Wierden en de rest van West-Twente.

Na omzwervingen in Utrecht en Den Haag (waar hij voor de Tweede Kamer-fractie van de VVD werkte, keerde hij terug op de 'oale stee': de boerderij in de Weitemanslanden, op het drielandenpunt tussen Almelo, Geesteren en Vriezenveen. Tien jaar gelden werd hij lokaal/regionaal voor de VVD bestuurlijk politiek actief. Hij heef een grote interesse in geschiedenis, het oude Twentse lansdschap met zijn vele waterlopen en hij is actief in de mensport en noemt zich een creatief doe-het-zelver. Overigens zegt hij van mening te zijn dat Belcampo, geboren in het veerstadje Rijssen, een standbeeld verdient.