Ex-raadslid en ex-ambtenaar Enschede dwars over natuurbegraven

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede zal maandag naar het zich laat aanzien akkoord gaan met het plan voor een natuurbegraafplaats in de dreven van Twekkelo. Er zijn twee zienswijzen (hedendaags jargon voor bezwaarschriften) ingediend. Saillant is dat ze afkomstig zijn van een voormalig raadslid en een gewezen ambtenaar der gemeente Enschede.

Een derde zienswijze, eerder ingediend door de Vereniging Behoud Twekkelo, is ingetrokken, want de gemeente en de vereniging hebben elkaar gevonden over het hoen het wat.. Er is in de oude buurtschap in het zuchtende lanchap tussen Enschede en Hengelo al jaren sprake van plannen om de mogelijkheid te bieden op Christinalust ter aarde te worden besteld.

Van de aanvankelijke sterkere tegenstand staan alleen de bezwaren van een voormalig ambtenaar en gewezen raadslid nog overeind. De inmiddels gepensioneerde ambtenaar werkte tijdens haar ambtelijke carrière mee aan het plan, maar vindt nu dat het toch niet door moet gaan. Het voormalige raadslid Enklaar die naast Christinalust op landgoed ’t Stroot woont liet een woordvoerder van Bureau Takkenkamp argumenten aanvoeren tegen de natuurbegraafplaats. Enklaar, indertijd voorman van de VVD in Enschede, zag zijn eigen plan voor een Twekkelerhof op het Stroot sneven, wat hij de gemeente hoogst kwalijk nam en nog neemt, maar hij weigert het tot op heden een oplossing-door--aanpassing. De gemeente wenst Christinalust en Stroot los van elkaar te zien.