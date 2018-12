Raad van Dinkelland wil informatie over 'incident' kerncentrale Lingen

DENEKAMP - De fracties van GroenLinks, D66 en aansluitend het CDA in de gemeente Dinkelland willen duidelijkheid over de aard van het incident met een brand in de kerncentrale vlak over de grens in Lingen. Het colleh van burgemeester en wethouders wordt geacht dinsdag te reageren.

In zijn vragen stelt het raadslid Smellink van het CDA vindt het belangrijk te vinden dat inwoners tijdig van de hoed en de rand weten en wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Specifiek vraagt hijnaar de rol van de Veiligheidsregio bij calamiteiten en hoe dan de commmunicatie verloopt met het gemeentebestuur en de burgerij.

In een apparatenproductiehal bij de kerncentrale in Lingen, kort voorbij de grens bij Denekamp, brak donderdagavond brand uit. Meteen was er commotie, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en luchtmetingen in de directe nabijheid van de centrale gaven volgens de autoreiten aan dat er geen reden was voor paniek. Onduidelijk is of, hoe en wanneer Twente is 'bijgepraat'.