Afscheid veldheer luidt einde in zelfstandige Rabobank Enter-Rijsen

ENTER/RIJSSEN - Bij het afscheid van directievoorzitter Voortman is de vraag bij welke Twentse subregio de 'vrijstaat' Enter-Rijssen zal worden ingedeeld. Tot dusverre wist directeur Voortman 'zijn' bank buiten de woelingen der fuserende Rabobanken te houden.

Voortman zal worden opgevolgd door de kroonprins Brinks die nu al directeur Bedrijven is. Er verdwijnt met de huidige directevoorzitter een bankman in hart en nieren die zijn klanten persoonlijk kende, met hun private en zakelijke beslommeringen, zowel ondernemers als particulieren

Bijna 48 jaar werkte Voortman bij de Rabobank, waarvan hij de vestiging Rabobank Rijssen-Enter de afgelopen 32 jaar succesvol leidde. Hij wist 'zijn' bank tegen de stroom van de tijdgeest in eigenstandig te houden, mede omdat hij landelijke en regionale tegenkrachten die anders wilden met pronte jaarresultaten om de oren kon slaan. Aldus wist hij Enter-Rijssen buiten het conglomeraat Midden- en Noord-Twent te houden. Het is zeer de vraag of Brinks dat zo kan houden, temeer daar ook bouwondernemer-in-ruste Ter Steege afscheid neemt als voorziitter van de Rabobank Enter-Rijssen. Beide mannen blijven zich Deo Volente trouwens bestuurijk inzetten voor het hospice Reggestroom dat ze voor Enter, Wierden en Rijssen stichtten.

Er vindt morgenavond een afscheidsreceptie plaats in het Parkgebouw te Rijssen waarin de lof zal worden gezongen over de in Enter woonachtige Voortman.

