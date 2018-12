Sloop sauna en huizen biedt ruimte in Nijverdal voor bouw en bos

NIJVERDAL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn kan in beginsel leven met de sloop van de sauna en een aantal huizen de De Joncheerelaan te Nijverdal. In de sauna brak in oktober brand uit, maar het complex stond toen al te koop.

De bedoeling is nu de boel af te breken om vervolgens op het perceel twee riante woningen in het groen te laten bouwen, passend in de omgeving, één aan de De Joncheerelaan en één aan de Ponsteenlaan. De bedrijfswoning van de sauna valt buiten het herontwikkelgebied.

Ook een aantal markant genoemde bomen (eiken) blijft staan en er zal sowieso worden geïnvesteerd in zowel de kwaliteit van de onbebouwde gronden (duurzame bosschage) als die van de toekomstige huizen (duurzame woningbouw). Het college van burgemeester en wethouders laat weten zijn goedkeuring aan het 'levensloopbestendige' totaalplan te kunnen hechten.