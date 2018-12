CDA en ChristenUnie botsen bij 'proef' koopzondag in Vroomshoop

VROOMSHOOP/VRIEZENVEEN - Dat er een proef komt met een koopzondag in de gemeente Twenterand, op 23 december in Vroomshoop, was vanavond geen nieuws, want daarvoor sprak een raadsmeerderheid zich al eerder uit door een motie van de VVD aan te nemen, wel opmerkelijk was de harde toon tussen de gewezen coalitiepartners CDA en ChristenUnie, waarbij CDA-woordvoerder Kerkdijk zich duchtig roerde.

Formeel zal de gemeenteraad donderdagavond instemmen met het experiment om de middenstand in Vroomshoop de zondag voor Kerst de gelegenheid te geven de winkels des middags te openen. De ondernemersvereniging wil er een succes van maken en houdt tal van ondersteunende activiteiten voor jong en oud in het dorpshart.

Vanavond vond een raadsdebat plaats, met de nodige politiek geladen schermutselingen, die vooral uitdraaiden op een fijn-slijpende confrontatie tussen de christelijke partijen in de gemeenteraad. Het voor het eerst in de dorpshistorie naar de oppositie verbannen CDA legde met name de ChristenUnie het vuur na aan de schenen. Daarbij stelde ex-fractievoorzitter Kerkdijk van het CDA vast dat zijn gewezen bloedbroeder Smelt van de ChristenUnie zich op de Griekse god Hermes beriep, want hij dankte de roerganger van deze partij omstandig voor diens hermeneutische redenering, die uitdraait op steun voor de koopzondag. Kerkdijk wees op het programma waarmee de ChristenUnie de verkiezingen inging: tegen koopzondagen. Hij trok ten gevolge daarvan de politieke betrouwbaarheid van de ChristenUnie ernstig in twijfel en vroeg zich af hoe vaak de ChristenUnie nog onder het juk van GBT zal doorgaan en wanneer de partij haar principes laat prevaleren en wethouder Van Abbema uit het college terugtrekt. Smelt repliceerde dat zijn partij tegen koopzondagen is en blijft, tegen de motie stemde om een experiment mogelijk te maken, maar er wél voor is om een bij meerderheid aangenomen motie ook uit te voeren.