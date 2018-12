Nieuwe leidsman bij Woonplaats snel op zijspoor; vrouw neemt waar

ENSCHEDE – De trend van vrouwen in de directiekamers van woningcorporaties in de regio Twente zet door. Bij de corporatie De Woonplaats is in elk geval tijdelijk de vrouwelijke bestuurder Wolters degene die de leiding heeft nadat directeur-bestuurder Soepenberg door de Raad van Commissarissen recent aan de kant is gezet, in elk geval voorlopig, maar denkelijk voorgoed.

Soepenberg zou als leidsman van De Woonplaats, een volkshuisvester met een bezit van ruim zestienduizend woningen en het accent op Enschede en de Achterhoek, van zijn taken hebben ontheven vanwege te grote verschillen van inzicht over koers en missie. Daarnaast heeft De Woonplaats nogal wat maatschappelijk vastgoed in portefeuille. Hij volgde topman Kooyker op die momenteel directeur-bestuurder is is bij de woningcorporatie Rentree in Deventer.

Over het vertrek van Soepenberg (er wordt formeel over een schorsing gesproken) staat een verklaring op de website van De Woonplaats. ‘We hebben geconstateerd dat zijn visie op het te voeren beleid en de voorgenomen wijze van uitvoering daarvan op wezenlijke punten niet overeenkomt met die van de Raad van Commissarissen. Dit heeft ongewenste en onaanvaardbare gevolgen voor de organisatie’ aldus De Woonplaats in het communiqué, waarover de corporatie volgens voorzitter Van Broekhoven van de Raad van Commissarissen verder niet wenst uit te weiden. Opmerkelijk is dat Soepenberg pas een maand of twee geleden aantrad en nu dus al op een zijspoor is gezet. Hij werkte eerder in de projectontwikkeling en de zorginnovatie, en werd als dé man ingehaald.