De Bree officieel kandidaat-gedeputeerde voor PvdA in Overijssel

NIJVERDAL - Als de PvdA na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Overijssel een gedeputeerde mag leveren, dan zal de partij de huidige fractieleider De Bree kandideren. De Bree staat niet op de verkiezingslijst, want heeft aangegeven niet terug te willen keren in de volksvertegenwoordiging. Hij heeft zijn zinnen gezet op een plek in het dagelijks bestuur.

Met deze keuze van De Bree en zijn partij werd zoals eerder in de Roskam gemeld al rekening gehouden en het is nu zeker. Het verkiezingsprogramma 'Zeker zijn in Overijssel' kwam al tot stand door een commissie onder voorzitterschap van De Bree. Bekend is dat de beoogde gedeputeerde goed overweg kan met de huidige gedeputeerde Van Hijum van het CDA die net als hij in Laag Zuthem woont en om den brode een adviesbureau bestiert.

meer volgt