Twente wil Overijsselse politiek verbinden aan regionale projecten

ENSCHEDE – De gemeenten in Twente willen zich in regionaal verband sterk maken met het oog op de lobby bij de politieke partijen in Overijssel. De bedoeling is dat er de komende vier jaar meer oog moet zijn voor de pretenties en potenties van deze regio.

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart volgend jaar wil Twente zich vooraf al duchtig laten gelden. Tegen die achtergrond zal in januari een bijeenkomst in de regio plaatsvinden, waarvoor lokale, regionale én provinciale politici worden uitgenodigd om te bekijken hoe de belangen van Twente kunnen worden behartigd.

De ‘interactieve happening over de dynamische regio’ wordt gehouden in het stadhuis van Almelo. Een denktank van regionale politici bereidt de bijeenkomst voor. Het uiteindelijke doel is dat de provincie zich de komende jaren nadrukkelijk verbindt met een aantal Twentse projecten.