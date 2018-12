Overigens CXXI

Ik kreeg bericht dat Die tote Stadt naar het Wilminktheater komt. Je kunt zeggen dat die er al jaren is, dat valt goed te verdedigen, maar dat bedoel ik niet. Het betreft hier de bijna een eeuw bestaande opera van Erich Wolfgang Korngold.

De hoofdpersoon is een man die zijn vrouw verliest en daarna in zijn brein graaft naar wie ze was, of geweest kan zijn, nog is of worden zal. Hij haalt zich van alles in zijn hoofd, droomt wanen en en waant dromen, waardoor zich een verwrongen beeld vormt van de vrouw en dat in een dode (of doodse) stad, waar het alleen maar licht kan zijn in het donker. Al deze gekte komt via de muziek tot ons, zogenaamd normale mensen.

De dode stad is geïnspireerd op een boek uit 1892 (eerst als feuilleton verschenen) van Georges Rodenbach, van wie ik even niet weet of zijn stam gelieerd was aan het gelijknamige hotel te Enschede en je gaat vermoeden dat de hoofdpersoon de dood van zijn vrouw vermoedt, of op zijn geweten heeft. Hoe dan ook is er in zijn hoofd iets kapot, waardoor de stad dood is. Dat heb je ook met sommige zieken, dat ze denken niet zij ziek te zijn, maar de anderen. De grens tussen ziekenhuis en gekkenhuis en dodenhuis is niet zó groot.

Ik zie uit naar de uitvoering van de Nederlandse Reisopera en heb zojuist ter inspiratie het fameuze celloconcert van Korngold laten klinken, met Quirine Viersen.