Loting woningen in't Zeggelt tussen centrum en Roombeek in Enschede

ENSCHEDE - De wijk 't Zeggelt tussen het centrum van Enschede en Roombeek blijkt in trek, want voor de toekmstige woningbouw bestaat veel animo. Ruim 150 geïnteresseerden bezochten afgelopen week een informatiemarkt en maandag begint de verkoop van de eerste 22 van de totaal 39 kavels. De verkoop vindt plaats door middel van loting.

De gemeente biedt naar eigen zeggen 'alle ruimte om alle woonwensen waar te maken'. Want: 'De eigenaren hebben alles zelf in de hand en dat komt niet vaak voor in het centrum van Enschede. Hier leeft men absoluut het stadse leven. Voorzieningen als cultuur, horeca, winkels en ook het openbaar vervoer liggen naast de deur. Toch heerst hier rust door de aanwezigheid van veel groen en bomen. En er is per kavel een eigen parkeerplaats.'

De wijk 't Zeggelt ligt tussen de Nieuwe Schoolweg, de Molenstraat en de Cultuurmijl. De kavels zijn compact, van 74 tot 163 vierkante meter, maar kunnen tussen de negentig tot honderd procent worden bebouwd. De verkoop bij door loting vindt maandag plaats.