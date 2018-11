Beukers ontbeert plek op concept-lijst van PvdA voor Eerste Kamer

WESTERHAAR - Het ziet ernaar uit dat de politieke loopbaan van het PvdA-statenlid Beukers uit Westerhaar ten einde loopt. Bekend was al dat ze een punt zet achter haar carrière in de Provinciale Staten van Overijssel, waar ze de afgelopen periode ook vice-voorzitter was, dus de vervanger van de commissaris des konings bij diens verhindering. Vandaag bleek Beukers evenmin op de conceptlijst te staan van de sociaaldemocraten voor de Eerste Kamer.

Algemeen werd aangenomen, ook in de partij, dat Beukers zich zou kandideren en een aangename plek op de lijst zou krijjgen, maar op de vandaaag geopenbaarde lijst ontbreekt haar naam. De eerste plaats is voor het ex-Tweede Kamerlid en vakbondsvrouw Mei Li Vos met in haar kielzog de oudgedienden als Sent, Nooren, Crone, Koole en Recourt. 'Met dit team', zo laat de PvdA op de website van de partij weten, 'zijn we ervan overtuigd dat we vanuit de Eerste Kamer ons geluid krachtig kunnen laten horen en onze idealen dichterbij kunnen brengen.'

Beukers runt een eigen adviesbureau met een accent op advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die daaraan verbonden zijn. Verder is ze commissaris bij de sociale werkvoorziening Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij de Hogeschool Stenden.

In de provinciale PvdA-fractie is Beukers zeven jaar secretaris geweest en sedert drie jaar vicevoorzitter van Provinciale Staten. Haar motto, zo schrijft ze op haar site, is te bevorderen dat 'mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen'. Als statenlid was ze de afgelpen jaren aanspreekpunt van de partij in Twenterand, Almelo, Rijssen-Holten, Wierden Tubbergen en Hardenberg.