Er zijn 29 kandidaten om burgemeester Haaksbergen te worden

HAAKSBERGEN - Er hebben zich 29 personen bij commissaris des konings Heidema gemeld om de laten weten dat ze wel burgemeester van Haaksbergen willen worden. Onder hen zijn zes vrouwen. De leeftijd der kandidaten ligt tussen de 39 en 62 jaar. Dertien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

Negen sollicitanten die naar de Haaksbergse ambtsketen hengelen zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vijf van D66, twee van de PvdA,, één van de ChristenUnie, één van 50Plus, één van een lokale partij. Van de overige vier kandidaten is de politieke kleur onbekend.

Het burgemeestersambt in Haaksbergen ligt na het vertrek van burgemeester Gerritsen al ruim drie jaar in handen van waarnemend burgemeester. De gemeenteraad van heeft uitgesproken dat Haaksbergen een financieel gezonde en zelfstandige regiegemeente moet zijn die waar mogelijk en nuttig vanuit eigen kracht samenwrerkt met andere. Het streven van de gemeenteraad is in april of mei een nieuwe burgemeester te installeren.