Provinciale herstructureringsmaatschappij schiet Twenterand te hulp

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP - Met steun, ook financieel, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wil de gemeente Twenterand de centra van Vriezenveen en Vroomshoop opknappen. Daarrtoe hebben burgemeestervan der Kolk van Twenterand en directeur Wiendels van HMO een intentieovereenkomst ondertekend.

HMO krijgt provinciaal geld met als doel private herontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties in binnensteden en dorpscenta te stimuleren. De opzet is economische revitalisering door publieke en private investeringen aan te jagen.

HMO ziet kansen om het winkelverbeterplan voor Vriezenveen tot stand te brengen en de laatste fase van de centrumvisie Vroomshoop aan te jagen. Dat moet gebeuren door betrokken partijen bij elkaar te brengen en ondernemers op een actieve manier betrekken. Waar mogelijk en noodzakelijk is HMO bereid tot het doen van investeringen. Van de gemeente wordt gevraagd waar nodig aanvullende investeringen in de openbare ruimte te doen.

Er zijn in Vriezenveen nogal wat plekken die om herontwikkeling schreeuwen door onder meer verplaatsing, uitplaatsing en clustering. Dat is onder meer het geval aan het Manitobaplein en op bedrijventerrein Weitzelpoort. De bedoeling is dat de projectplannen voo Vriezenveen en Vroomshoop in het komend voorjaar klaar zijn.