Avond van Koe biedt theater over verduurzaming agrarische sector

AGELO/DEN HAAG - Het overschakelen naar kringlooplandbouw draagt in Overijssel vrucht. Dat blijkt uit de verhalen van de boerinnen Heleen Lansink, Irene Bruins, Simone Koggel en Andra Westerhof die in een theaterachtige ambiance vertellen over dit proces van verandering.

Hun voorstelling 'Avond van de Koe' stond al in Enschede, Zwolle en Amsterdam en was gisteren in Nieuwspoort te Den Haag. De 'boerinnen' vertelden over hun passie voor hun koeien en hoe zij hun bedrijf duurzaam maken. De overgang van de Nederlandse landbouw naar een kringloopsysteem is ook het centrale thema in het beleid van minister Schouten van Landbouw.

Onder de gasten in Nieuwspoort werden behalve Tweede Kamerleden ook vertegenwoordigers van ministeries, banken en landbouw geconfronteerd met stellingen. Alle gasten van de uitverkochte voorstelling hadden grosso modo één belangrijke vraag: hoe gaan de boerinnen om met alle grote veranderingen waar de agrarische stand voor staat? In de discussie met de zaal vertelden de boerinnen wat het streven naar een kringlooplandbouw betekent op hun bedrijven. Over de keuzes die ze maakten en de investeringen die nodig waren, en ook spraken ze over de voldoening die het geeft vanwege de manier waarop zij nu melk, mozzarella, kaas of vlees produceren.