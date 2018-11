Nieuw terrassenbeleid maakt in binnenstad Hengelo de tongen los

HENGELO - Er zijn zeventien bezwaren ingediend tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders te Hengelo voor een nieuw terassenbeleid in de binnenstad Voor de terinzagelegging heeft het college zijn voorstel 'met alle partners en directe betrokkenen uitvoerig besproken om te komen tot draagvlak' Dat is niet helemaa gelukt, al nuanceert VVD-wethouder Gerritse het verzet wel in een gemeentelijk communiqué.

Geritse geeft er blijk van dat hij met de materie heeft geworsteld. 'Een rode draad in de zienswijzen is dat horeca-exploitanten graag zien dat zoveel mogelijk openbare ruimte voor terras in aanmerking komt. Winkeliers vinden daarentegen zichtbaarheid en bereikbaarheid van hunzaken belangrijke uitgangspunten.' Naar de opvatting van de wethouder 'maakt dit direct duidelijk dat voor afweging van de verschillende belangen heldere richtlijnen nodig zijn voor de inrichting van de openbare ruimte'.

Op basis van de zienswijzen is in het terrassenbeleid een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen om een eilandterras toe te staan in plaats van een gevelterras. Met name bij bedrijven met een uitgifteloket (zoals ijs) is een eilandterras nodig en nuttig voor een goede bereikbaarheid. 'Er zijn duidelijke regels nodig', aldus het college ook in dit verband.

Een bijkomend kwestieus punt is dat door de (ver)nieuwbouw van het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein veel horecazaken daar langdurig slecht bereikbaar zijn en dat van terassen daar volgend jaar al helemaal geen sprake kan zijn.