Elf miljoen op plank voor projecten Twentse gemeenten aan de A1

HENGELO - De provincie Overijssel stelt bijna elf miljoen beschikbaar om plannen van gemeenten in de A1-zone van Azelo tot Deventer, waarvan de helft onder voorwaarde van meebetaling door de gemeenten. Dat zijn in Twente zes gemeenten, te weten de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Hof Twente, Rijssen-Holten en Wierden.

Voor uitvoering van alleen al de zogenoemde 'prioritaire opgaven' is veertien miljoen nodig. Gemikt wordt op aanvullende provinciale, landelijke en Europese fondsen waarnaar naarstiglijk wordt gezocht. En bij de uitwerking wordt gestreefd naar co-creatie met onder meer particulieren, ondernemers, natuurorganisaties en landgoederen.

De stad Almelo ligt niet echt aan de A1, maar het dorp Bornerbroek komt dichtbij. In een notitie heet het dat dit wordt gevoeld als de 'de achterkant, mede door de geïsoleerde ligging aan de snelweg'. De prioritaire opgaven in Almelo zijn Deldenerbroek en Braamhaarsveld. De gemeente zet in op aanleg van een fiets- en wandelpassage over A1 ter hoogte van Arkmansweg. Bezijden de A1 in met name Goor, Enter en Holten kan (relatieve) hoogbouw plaatsvinden op de bedrijventerreinen Zenkeldamshoek, Elsmoat en Vletgaarsmaten, wat in Hengelo al gebeurd is met de bouw van Lesscher, Van der Valk, Ikea en MediaMarkt.