Mijande Wonen kiest ook voor vrouw aan top, al heet ze Maatman

DENEKAMP/VRIEZENVEEN - Bij de woningcorporatie Mijande, die zo'n vijfduizend woningen heeft in de gemeenten Dinkelland en Twenterand, treedt per februari UWV-directeur Maatman aan als directeur-bestuurder. Mijande volgt daarmee de tendens van steeds meer vrouwen in directiefuncties bij Twentse corporaties. Eerder kozen Domijn in Enschede/Haaksbergen, Sint Joseph in Almelo en De Goede Woning in Rijssen voor een vrouwelijke directeur-bestuurder

Maatman neemt bij Mijande de plek in van interim-bestuurder Ruigrok die een half jaar waarnam voor de vanwege een financieel akkefietje op een zijspoor gezette directeur-bestuurder Zuithof.

In een persbericht laat Maatman weten bewust te kiezen voor een woningcorporatie. ‘Na een aantal jaren in het domein van de sociale zekerheid, wil ik graag weer daar werken waar mijn hart ligt. En dat ik dat kan doen als bestuurder van een kleine en platte organisatie als Mijande.’ Ze was vanaf 2007 directeur Beleid binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Ervaring in de corporatiesector deed ze vanaf 2016 op als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Woningstichting Patrimonium Barendrecht.

Volgens voorzitter Sanders van de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen heeft de corporatie nu vooral behoefte aan stabiliteit, een duidelijke koers en gedrevenheid om doelen te halen. ‘Melanie Maatman is een stevige persoonlijkheid, die met haar kwaliteiten als verbinder en boegbeeld de organisatie mee kan nemen in de stappen richting de toekomst.'