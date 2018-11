Overigens CXVII

Bestaat het toeval wel of niet? Ik vrees én hoop dat alles toeval is, want er zou toch niet te leven zijn met een sturende macht. Naar mijn idee is het toeval bedacht om te voorkomen dat we elke dag zoudendenken dat we terstond doodgaan of de gedachte koesteren eeuwig te leven.

Toeval komt het dichtst in de buurt van waarheid.

In de nacht dat ik zonder het te beseffen het leven behield stierf de zoon van een neef van mij ten gevolge van een ongeval. Hij was net als zijn grootvader, mijn oom, prediker in de zin van dienaar Gods. Hij kon het niet meer zeggen, maar stel dat, hij had over de wil van de Heere gesproken.

En de waarheid is dát wat je voor waar aanneemt.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat je uit het leven wordt gerukt, met vele jaren van roeping en vervulling voor je, en dat dit zo bepaald is, maar ik weet ook dat hij naar de leerstellingen zijns geloofs thuis is gekomen bij de Hemelse Vader die zijn eigen zoon al op 33-jarige leeftijd liet ombrengen.

Mijn neef 's zoon was 28 jaar jonger dan ik - toeval.