Vitens geeft informatie over effecten waterwinning Noord-Twente

VRIEZENVEEN/DAARLERVEEN - Er vindt morgenavond in het Kulurhus te Daarlerveen een informatieve bijeenkomst plaats over de zoektocht naar waterwinning in Vriezenveen, Daarle en Daarlerveen. De exacte locatie van het waterwingebied is nog niet bekend, maar het drinkwaterbedrijf Vitens wil belangstellenden een idee geven van de afwegingsaspecten die een rol spelen bij het zoeken van geschikte plekken voor nieuwe waterwinning.

De verkenningsfase is achter de rug, er liggen voorkeurslocaties en varianten ter tafel, er is een klankbordgroep gevormd en een nulmeting uitgevoerd. Het onttrekken van water aan de bodem heeft gevolgen voor natuur en landbouw door daling van de grondwaterstand. Vitens heeft vervangende winlocaties nodig voor zeven miljoen kubieke meter per jaar. In nauw overleg met de provincies Overijssel en Gelderland viel de keuze op agrarische gebieden en natuurgebieden aan de noordgrens van Twente, dat wil zeggen bij Daarle in de gemeente Hellendoorn en op de zuidwestelijke flank der gemeente Twenterand bij Vriezenveen.

Er kwamen met name in en om Daarle protesten tegen de beoogde locaties, waarbij de standsorganisaties van de landbouwsector, voorop LTO, zich roerden. In met name in de gemeente Hellendoorn liet ook de politiek zich niet onbetuigd.