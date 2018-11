Kunstzinnige ode aan natuur en cultuur van blauwe ceder in Hengelo

HENGELO - Een deel van de stam van de vermaarde blauwe ceder is, die op het plein voor het stadhuis van Hengelo stond, aangewend voor kunstkritiek. Op aanstichting van beeldend kunstenaar Pier van Dijk is een deel van de stam, opzienbarend opgebaard. En ook een beetje ter openbaring van onrecht. En ter promotie van bomende kunstenaars ter stede.

Langdurig werd in Hengelo geprotesteerd tegen de kap van de beeldbepalende boom, maar na diverse gerechelijke procedures en politieke debatten viel het doek en daarna de boom. Van Dijk, die geregeld op de actualiteit inhaakt, nam met enige bentgenoten het initiatief voor een afscheid. Dat gebeurde in de tijdelijke kunstbroedplaats Art Hok in de voormalige school De Bataafse Kamp.

Het moest een hommage zijn aan natuur en cultuur; de blauwe ceder stond er vele jaren symbool voor, en dat mag volgens de beeldend kunstenaar symbool voor. Van Dijk zegt het stamdeel te hebben gered van de verbranding. Er werd vervolgens nog enige tijd kunstzinnig gerouwd.