Lof van raad Haaksbergen voor rood-voor-rood-regeling Scholten

HAAKSBERGEN - De gemeenteraad van Haaksbergen is vol lof over het maatwerk dat het college van burgemeester en wethouders toepast bij de rood-voor-rood-regeling. Er verdwijnt aan de Bartelerweg een voormalige varkenshouderij met 1.385 vierkante meter aan lanschapsontsierende gebouwen. Daarvoor in de plaats verrijst een nieuwe woning van 750 kubieke meter, benevens een bijgebouw van driehonderd vierkante meter. Verder wordt een schuur van 125 vierkante meter verplaatst.

De raad heeft voor het voorstel de spreekwoordelijke 'schoonheidsprijs' over en wethouder Scholten nam die graag in ontvangst. Tijdens zijn uitstapje naar Twenterand, waar hij drie jaar wethouder was, nadat het CDA in 2014 uit het Haaksbergse college tuimelde, vielen hem prijzen noch lofprijzingen ten deel. Scholten is weer thuis, zo zal dat voelen.

In de landschappelijke inpassing van het erf komt de compensatiewoning 'scheef op het erf te staan. De reden hiervoor is dat de bewoners hierdoor door de landschappelijke es het beste kunnen beleven, wat het woongenot zou vergroten. Het 'draaien' van de woning voorkomt dat de schuren van de paardenmanege (ten zuidoosten van het erf) de zichtlijnen vanuit de woning belemmeren. Indien de woning dichter bij de weg wordt gebouwd, zou het erf een bredere opzet krijgendoordat de houtsingel (die het zicht richting de paardenmanege dient te maskeren) moet worden verplaatst naar het oosten, hetgeen ten koste zou gaan van de compactheid van het erf.