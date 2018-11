Hofland en Welten willen nog een keer en zijn in beeld voor Zwolle

BORNE/RIJSSEN – In het provinciehuis circuleren de namen van de Twentse burgemeesters Hofland van Rijssen-Holten en Welten van Borne als het gaat om burgemeesterschap van Zwolle.

De zittende burgemeester Meijer vertrekt naar verwachting in september. Hij is dan zeventien jaar ambtsketendrager in de provinciehoofdstad. Bij zijn derde herbenoeming afgelopen jaar liet Meijer, die in 2000 vanuit Den Haag, waar hij wethouder en locoburgemeester was, naar Zwolle kwam, al weten in 2019 te zullen stoppen als burgemeester.

De politieke kleur mag dan steeds minder interessant worden bevonden, feit is dat sinds medio vorige eeuw Zwolle burgemeesters heeft gehad die lid waren van de VVD, te weten Roelen, Drijber, Loopstra, Hermans en Franssen. Hofland en Welten zijn beide lid van het CDA, dat in Zwolle met vier zetels tot de kleinere partijen behoort, maar niet veel kleiner is dan de VVD, want grootste fracties in de gemeenteraad zijn ChristenUnie en GroenLinks. De geboren ‘blauwvinger’ Slob zou als gewezen voorman van de ChristenUnie een goede kandidaat zijn, maar of hij het wil en kan maken zijn ministerschap volgend jaar neer te leggen…

Hofland en Welten zijn beschikbaar. De 60-jarige Hofland kan nog één keer hogerop, want was in de Kop van Overijssel wethouder te Dalfsen en burgemeester van Zwartewaterland voor hij in 2010 naar Rijssen-Holten kwam, waar hij in 2016 werd herbenoemd. Hij zou medio volgend jaar anderhalve termijn hebben gediend en niemand die hem Zwolle misgunt. Tot zijn voordeel geldt dat hij een politiek netwerk heeft vanwege zijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welten is een invloedrijk CDA-statenlid geweest in Overijssel, was om den brode topambtenaar, koos in 2006 voor het wethouderschap in Oldenzaal, waar hij in 2009 al vertrok om burgemeester te worden van Borne. Bij zijn herbenoeming in 2015 liet de nu 58-jarige Welten de raad nadrukkelijk weten te vertrekken als zich iets moois zou aandienen. Welten wordt alom geprezen om zijn riante netwerk en talrijke contacten.