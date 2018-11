Leefbaar Almelo wenst duidelijkheid over toekomst van Pooksbelten

ALMELO - De raadsfractie van Leefbaar Almelo krijgt signalen dat het voornemen van de directie van Preston Palace om een recreatiepark te maken op het terrein van camping De Pooksbelten opnieuw actueel is. Bij monde van het raadslid Hümmels bepleit Leefbaar Almelo op deze kwestieuze plek, een natuurgebied op de boorden van het kanaal Almelo-Nordhorn, een 'natuurcamping' in een 'natuurlijke omgeving', zonder toeters en bellen, zonder hoogbouw en herrie.

In elk geval zou de grootschalige bouw van recreatiebungalows in deze natuurijke idylle volgens het raadslid moeten worden voorkomen. Voor de plannen van Preston Palce, liet Hümmels torn al weten, zou een plek in het gebied Waterrijk meer voor de hand liggen.

De belangstelling van het uitgaanscentrum Preston Palace voor De Pooksbelten dateert van een jaar of vier geleden, waarbij werd gedacht aan een speelparadijs, horecavoorzieningen, een zwembad, een klimbos, een bowlingcentrum en zo meer. Het plan werd destijds gelanceerd onder de naam Park Gravenloo, maar vervolgens bleef het stil. Hümmels zegt recent te hebben opgevangen dat het nu toch weer actueel is en wil van het college van burgemeester en wethouders van de hoed en de rand weten, voor wat betreft wat de huidige stand van van zaken.