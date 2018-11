Tweede fase wijk De Geurmij in Losser aan snee voor verkoop

OVERDINKEL/LOSSER - De kavels in het eerste deelgebied van de toekomstige wijk Geurmeij in Overdinkel zijn op één na verkocht. Voor de gelegenheid zal wethouder Prins va de gemeente Losser zich maandagmiddag naar de wijk in wording spoeden, op de hoek Weverstraat/Pastoor van Laakstraat, waar een bouwbord is opgericht.

In het tweede fase van de bouw kunnen kavelkopers de perceelgrenzen onderling veranderen op voorwaarde dat er verkoopbare kavels overblijven. Ook is er nog één kavel te koop van de eerste fase van Geurmeij. De verkoop van de kavels in het kerdorp gaat maandag 7 december van start in het gemeentehuis van Losser.