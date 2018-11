Rotomoulding vestigt zich op een 'zichtlocatie 't Lochter in Nijverdal

NIJVERDAL - Het bedrijf Rotomoulding Nederland vestigt zich op het bedrijvenpark 't Lochter te Nijverdal. De transctie is vandaag met handtekeningen bezegeld door ondernemer/eigenaar Berends van hethet bedrijf en burgemeester Raven van de gemeente Hellendoorn. Rotomoulding Nederland een nieuw bedrijf dat zich gaat bezighouden met kunststof rotatiegieten. Initiatiefnemer van Rotomoulding Nederland BV is JB Ventures BV, de onderneming van Berends en zijn compagnon Pullen, die ook gevestigd is op ‘t Lochter en is actief op het gebied van productontwikkeling, 3d printen, rapid prototyping, matrijzenbouw en kunststof spuitgietproductie. Rotatiegieten vormt een logische aanvulling op de bestaande mogelijkheden.

De kavel van RotoMoulding Nederland ligt tussen accountantskantoor Alfa en het toekomstige regiobureau van Politie Twente West omspant 7.500 vierkante meter aan de Anders Celsiusstraat. Op één na zijn nu kavels in de zichtzone Burgemeester Boersingel verkocht Het nieuwe bedrijf, da begint met zes tot acht medewerkers, gaat eindproducten als kunststoftanks voor voertuigen en technische speciaalproducten fabriceren. In eerste instantie wordt een kantoor met productieruimte gebouwd met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter. De ambitie is om te groeien naar een halve hectare bebouwde ruimte.

Volgens wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn is er nu op 't Lochter in twee jaar tijd tien hectare verkocht. 'Een duidelijk signaal dat ook in deze regio de crisis nu echt voorbij is. De behoefte aan zowel bedrijfsruimte als personeel is goed voor de ontwikkeling van de gemeente. We hebben op dit moment voor kantoren, showrooms en representatieve gebouwen met opslag of productie nog zichtkavels langs de N35. Voor de meer industriële bedrijven is nog voldoende ruimte beschikbaar op het binnenterrein van het nieuwe deel van bedrijvenpark ’t Lochter.'