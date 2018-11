Mijande komt onder druk van pers en politiek in actie te Westerhaar

WESTERHAAR - De woningcorporatie Mijande Wonen gaat toch op korte termijn, zeker voor de feestdagen, met de bewoners van de 'oale bouw' in Westerhaar om tafel teneinde hun klachten te bespreken, met de intentie er ook daadwerkelijk aan te willen doen. Vanuit de gemeenteraad wil de fractie van GBT dat Mijande doorpakt en heeft de PVV er vragen over gesteld.

Aanvankelijk wilde Mijande eerder dit jaar al overleggen met de huurders van huizen aan de Veenstraat, Borggrevestraat, Oranjestraat, Nassaustraat, Marijkestraat en Margrietstraat, maar dat ging niet door, het werd dit medio dit jaar, maar ook dat werd onlangs wéér opgeschoven, naar volgend jaar. De bewoners trokken afgelopen week aan de bel, zochten de pers en wezen op verpaupering, verrotting en andere verval dat woongenot en gezondheid aantast. Ze vinden dat ze in de steek zijn gelaten door de verhuurder. In de eerste plaats doordat in de circa 150 huizen tellende ‘oale bouw’ al ruim twee jaar sprake is van renovatie en waar nodig nieuwbouw.

De huurders zouden voor een groot deel zelf kunnen bepalen welke variant ze wensen. De meesten willen een grondige opknapbeurt en modernisering, om hoe dan ook te kunnen blijven wonen in hún huis in hún volkswijk. Na de planpresentatie bleef het echte wéér oorverdovend stil van de kant van Mijande Wonen. De bewoners zochten recent contact met pers en politiek; ze zijn het helemaal zat en ze eisen nu, wijzend op de talrijke gebreken in de woningen, dat spijkers met koppen worden geslagen. Mijande zou dat nu dus nog vóór de feestdagen gebeuren, en wel die van dit jaar.