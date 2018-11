Breuk in PVV te Almelo en hommeles in min of meer verwante PVA

ALMELO - Het raadslid Pol van de PVV in Almelo is uit de fractie gezet. Dat heeft lokaal leidsman Stöteler laten weten. Er zou in de fractie geen sprake meer zijn van een vertrouwensrelatie. Net als haar Enschedese partijgenoot Versteeg, die daar recent de fractie van de PVV verliet en zijn eigen partij begon, zou ook Pol lid van de raad blijven en in haar eentje een fractie vormen.

Pol is in Almelo het tweede raadslid van de driekoppige PVV-fractie dat deze week opstapt, want eerder, namelijk afgelopen dinsdag, zwaaide afgevaardigde Heutink af, zij het in alle vriendschap, want hij wil zich ten volle inzetten voor de PVV in de Staten van Overijssel waar hij geldt als de'angry young man' van de partij. Heutink kreeg dinsdagavond bij zijn afscheid lof toegezwaaid van burgemeester Gerritsen die de jongeling zei te betreuren. Zijn stoel in de nu dus tweekoppige fractie van de PVV is ingenomen door het deze week al geïnstalleerde raadslid Tijhof.

Ondertussen is ook in de boezem van de Partij Vrij Almelo (PVA) hommeles ontstaan, met als enig raadslid grondvester De Olde, die zijn politieke carrière ooit bij de PVV zocht maar daar niet door de screening kwam. Hij begon terstond voor zichzelf, kreeg een zetel, later twee, maar dat liep meteen niet lekker. Ook kreeg De Olde het aan de stok met anderen, wat deze week leidde tot beschuldigingen van fraude en diefstal tot voormalige partijgenoten/bestuursleden. Ze hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie en ook hier is in elk geval één keer 'wordt vervolgd' op zijn plaats.