Nu vertraging bouw moskee in Enschede door de middenstand

ENSCHEDE - De bouw van een moskee aan de Kuipersdijk in Enschede wordt in elk geval vertraagd doordat de Raad van State meer inzicht wil hebben in de tekomstige verkeerscirculatie in de omgeving. Dit gebeurt vanwege de protesten van de bedrijven Nettorama en Praxis. Er zal zeker een half jaar gemoeid zijn met het onderzoek naar de verkeersstromen en de implicaties.

Pas daarna buigt de Raad van State zich over de bezwaren tegen de bouw van de moskee. De beide bedrijven/winkels vrezen een toename van het verkeer in de buurt en daarmee problemen op het gebied van verkeerscirculatie en parkeren, waarover de gemeenteraad lang steggelde.



Bij de komst van de bouwmarkt Hornbach werden dezelfde bezwaren aangedragen. De gemeente Enschede, die langdurig over de bouw van de moskee delibereerde en uiteindelijk compromissen vond tussen het moskeebestuur en bezwaarde omwonenden, is er geen enkele reden te vrezen voor parkeeroverlast in de buurt op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat.