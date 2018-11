Dinkeland verhoogt tarieven voor woningbouwkavels 'marktconform'

DENEKAMP - Ten gevolge van 'marktconforme ontwikkelingen' verhoogt de gemeente Dinkelland per januari 2019 de grondprijzen in een aantal kernen. Dat gebeurt 'op advies' van het taxatierapport dat drie onafhankelijk genoemde makelaars/taxateurs hebben opgesteld. Het gaat om bedragen die variëren van vijf tot vijftien euro de vierkante meter.



In het stadje Ootmarsum stijgen de kavelprijzen in het gebied Brookhuis en in de Commanderiestraat, in Saasveld gebeurt dat in de toekomstige wijk Diezelkamp en in Rossum in het uitleggebied Noord.

In verband met de gunstige ligging wordt één kavel van ruim zestienhonderd vierkanr meter in plan Aveskamp te Denekamp met tienduizend in prijs verhoogd. Daar staat tegenover dat in plan Pierik te Denekamp een prijsverlaging plaatsvindt van vier kavels 'vanwege de minder gangbare vormgeving'.

Voor de gemeentelijke bouwkavels op bedrijventerreinen blijven de prijzen gelijk. Vanwege de minder prominente ligging verlaagt de gemeente Dinkelland de grondprijs der kavels op het bedrijventerrein De Mors te Ootmarsum met vijf euro de vierkante meter.