Almelo snijdt huisjesmelkers in beslotenheid pas af (wegens overlast)i

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam in beslotenheid het besluit met onmiddellijke ingang het college van burgemeester en wethouders bestuurlijk mandaat te geven direct in te grijpen bij overlast in illegaal bewoonde panden. Het zou vooral gaan om woningen van huisjesmelkers die met name werkkrachten uit Oost Europese landen huisvesten. Er zou mede door stevige alcoholconsumptie geregeld onrust en overlast zijn.

Volgens wethouder Van Rees neemt het aantal klachten van omwonenden toe en legt dit behalve op de omwonende ook een zware druk op de politie.

De maatregel geldt voor maximaal één jaar waarbinnen de gemeente Almelo nieuw beleid moet vastleggen om huisvesting van ingehuurde goedkopere werknemers uit Oost-Europese landen op adequaat en dus legaal dient te regelen.

Met ingang van heden, mogen in elk geval niet meerdere (wisselende) personen zonder familieverband in één woning of elk ander pand binnen de gemeentegrens gehuisvest worden zonder een vergunning op straffe van een dwangsom.