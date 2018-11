In theorie nog kans andere ontwikkelaar in hart van Weerselo

WEERSELO – Het is mogelijk een andere dan de onlangs gekozen bestemming te geven aan het voormalige gemeentehuis van Weerselo. Dat blijkt uit de reactie van wethouder Blokhuis op vragen van D66-commissielid Broekhuis. In dat geval moet, volgens Blokhuis,het ontwerp van de ontwikkelaar East Estate uit Oldenzaal als onvoldoende worden beoordeeld.

De ontwikkelaar kreeg afgelopen voorjaar conform het voorstel van adviesbureau Over Morgen groen licht voor een combinatie van versmarkt, detailhandel, horeca en woningen in het verlaten gemeentehuis aan het Burgemeester Scholtensplein. East Estate werkt de ideeën nu uit en kwam volgens panels tot de beste plannen voor het gebouw. Het staat of valt evenwel met de uitwerking. Broekhuis wil ook nog weten wat vraag- en taxatieprijs was.

De uit de jaren tachtig daterende bijbouw aan de achterkant van het vroegere gemeentehuis in Weerselo, dat in 1955 werd gebouwd, is inmiddels gesloopt. In elk geval zal een andere ontwikkelaar dan East Estate het karakter van het door Blokhuis markant genoemde gebouw moeten behouden. Verder moet er sowieso voldoende ‘reuring’ in en het gebouw komen.